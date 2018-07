¡Desgarrador! Estrenan el trailer del documental de Paul Walker con todos los detalles de su muerte

Es increíble lo rápido que pasa el tiempo, y ya se suman cinco años desde la inesperada muerte de Paul Walker, el famoso actor por cintas como 'Fast and fourios' que perdió la vida en un accidente automovilistico el pasado 30 de noviembre de 2013. Justo antes del quinto aniversario, se estrenó el trailer de 'I Am Paul Walker' el documental que celebra su vida y narra el doloroso proceso de su partida.

The Trailer for Paul Walker's Documentary Will Make You Ugly Sob – https://t.co/uybWfJsQ9t pic.twitter.com/IwbRZJNCct

— Success – A Journey (@thesuccessmag) July 27, 2018