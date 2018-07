Natalia Tellez provocó que sus seguidores la llamaron “puerca” por esta razón

Natalia Tellez causó polémica durante el programa “Hoy” al confesar que había orinado en una alberca durante unas vacaciones en la playa para la sorpresa de sus compañeros, pero esta declaración no terminó ahí ya que poco después, Natalia subió una fotografía en la que aparecía en una alberca con el texto:

Esto provocó la repulsión de sus seguidores que no dudaron en tachar de sucia a la presentadora.

"por fa ya no lo hagas mas.. no esta padre !!"

Por otro lado hubo quien a pesar de comprender que se trataba de una broma por parte de Natalia, criticó que incitara a otros a cometer estos actos en albercas públicas.

"Hermosa Natalia aunq no pretendas ser ejemplo de nadie, créeme que habrá mucha gente q sí dice: “Si alguien como ella lo hacen por qué no yo” y es asqueroso por favor🙏🏼 No lo fomenten indirectamente🙏🏼 Soy tu fan ✋🏼pero eso no lo digan 🤢plissss✌🏻"