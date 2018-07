Meghan y Harry se besan en público por primera vez desde la boda ¡Y Harry volvió a repetir este gesto!

Desde aquel sábado 19 de mayo, cuando el Príncipe Harry y la actriz y modelo, Meghan Markle, se dieron el si ante Dios, también se dieron un icónico beso que quedará para la posteridad en las miles de fotografías que capturaron aquel grandioso momento. Desde entonces, todo hemos estado atentos al momento donde repitieran aquella mágnifica muestra de afecto que para los más románticos, ha sido el beso del año. Pues la espera se acabó, y los ahora Duques de Sussex, han repetido el beso.

A kiss for her prince! Proud wife Meghan rewards Harry with a smooch after his team WINS the Sentebale Polo Cup https://t.co/e2AsmuCM3n pic.twitter.com/h5nx06OZra

Sucedió la tarde del jueves 26 de julio en Windsor, Inglaterra, durante la final de un caluroso partido de Polo, donde ambos decidieron romper con el protocolo y se dieron un hermoso beso de nuevo, justo lo que muchos estaban esperando para confirmar que están igual de enamorados ahora como esposos en medio de tantos compromisos que deben cumplir como miembros de la familia real.

Prince Harry has led his polo team to victory at Windsor, with his wife Meghan presenting the awards and congratulating her husband. #Studio10 pic.twitter.com/uEVlgcYt4W

— Studio 10 (@Studio10au) July 26, 2018