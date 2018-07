Mauricio Ochmann salta en defensa de su esposa Aislinn Derbez con el discurso más amoroso

Aislinn Derbez denunció a la Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) a una empresa famosa de productos para el cabello por discriminación. Todo fue porque la actriz mexicana decidió también ser imagen de una marca de toallas femeninas. Por lo tanto, se enojó la primera industria por considerar que "manchaba" la publicidad.

Sin embargo, en el contrato jamás indicó que había una exclusividad. El problema fue que consideraron que ser imagen de una marca de toallas femeninas volvía a la actriz algo sucio, y no quiso continuar laborando con ella.

“Estoy muy orgulloso de que mi mujer tenga los tamaños para enfrentar esto, para levantar la voz, para no quedarse callada. Creo que [esto] nos atañe a todos, no solamente las mujeres tienen que alzar la voz y hacer diferencia, yo creo que a los hombres también nos atañe darle el valor y la importancia a la mujer, yo tengo obviamente a mi esposa, tengo dos hijas, y para mí la mujer siempre ha sido muy importante”.

Manifestó su desacuerdo con la marca y dio las razones por las que estaba bien que Aislinn Derbez denunciara lo ocurrido. Al final se declaró un gran aliado de la lucha femenina.

“Que una marca trate de hacer ver que el que una mujer esté en sus días sea vulgar o no sea hermoso o no sea bello o poco glamuroso me parece denigrante para la mujer, creo que una cosa no tiene que ver con la otra, creo que la higiene íntima de la mujer no tiene nada que ver con shampoos, a menos que sea vaginal, pero me parece que este tipo de cosas deberían de acabarse”.