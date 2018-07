¡Desgarrador! Así fue encontrada Demi Lovato, inconsciente en su propia casa por sobredosis

El colapso de Demi Lovato se ha convertido en la noticia más impactante de ésta semana y justo antes de terminar, han surgido nuevos detalles sobre la sobredosis que sufrió la cantante. Fue un asistente, el que halló a Lovato, inconsciente y sin capacidad de responder en su propia su cama, la mañana del martes 24 de julio, justo después de una larga noche de fiesta y excesos.

Demi Lovato was rushed to the hospital after an apparent drug overdose but there are some conflicting stories about the days leading up to it. Harvey Levin sits down to talk about her struggle with sobriety and journey to recovery. pic.twitter.com/e5tScjlzoc

