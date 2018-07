¡Devastado! Así llegó Wilmer Valderrama a ver a Demi Lovato después de la sobredosis

La noticia que ha dado la vuelta al mundo y que conmocionó el panorama musical, es sin duda, la sobredosis de Demi Lovato que casi le cuesta la vida. La actriz y cantante fue hallada inconsciente y trasladada a un Hospital en las Colinas de Hollywood para socorrerla al colapsar con lo que se estima haya sido una sobredosis de heroína. Desde entonces muchas celebridades se han mostrado solidarias con Lovato, publicando mensajes en sus plataformas, pero solamente una de esas celebridades, se apersonó al hospital.

Wilmer Valderrama ‘Scared’ After Demi Lovato’s Alleged Overdose: He’ll Do ‘Anything To Help’ https://t.co/NtcYT4SrvH pic.twitter.com/7kwhRcujZw

Se trata del actor venezolano Wilmer Valderrama, que durante seis años mantuvo una relación romántica con Demi Lovato. Durante ese rango de tiempo, se llegó incluso a creer que se casarían, pero finalmente descartaron la relación. En cierto punto regresaron, pero solo para confirmar que eran muy buenos amigos.

Demi Lovato's first love Wilmer Valderrama visited her in the hospital. ❤️ https://t.co/TN1UghXkfq

— E! News (@enews) July 26, 2018