Alessandra Rosaldo cuenta todo sobre su posible embarazo

La famosa Alessandra Rosaldo se ha mostrado en todo momento hermosa junto a su familia y realizándose como profesionista. Ella se ha unido al clan Derbez con una maestría y una gran sonrisa que a todos ha cautivado.

Pero por varios indicios muchos creían que la famosa estaba una vez más embarazada de Eugenio Derbez. Sin embargo, ella en una entrevista a TvyNovelas aclaró todo el asunto.

“Todo mundo se fue por ahí a raíz de una publicación de la campaña “Uno más en la familia” y me halaga mucho que quieran que tenga otro bebé, me escriben en las redes que ya me anime y les agradezco siempre sus comentarios”.

La revista aprovechó a cuestionarla sobre sus planes de agrandar su familia. Recordemos que la familia Derbez es una de las más queridas del medio mexicano por su sentido del humor y su unidad.

A post shared by Alessandra Rosaldo (@alexrosaldo) on Jul 25, 2018 at 5:42pm PDT

Por ello cuando inició el rumor sobre el ‘hermano’ de Aitana, Internet estalló en felicidad. Lamentablemente todos nos quedaremos con las ganas de ver otro niño en las historias de nuestras celebridades favoritas. Pero siguieron cuestionando a Alessandra sobre los planes de ella y Derbez para otro bebé.

“Yo no digo que no porque allá arriba se mueren de la risa cuando uno planea cosas, pero no lo estamos planeando, así como estamos somos muy felices, somos inmensamente afortunados de tener a Aitana y no necesitamos absolutamente nada más”.