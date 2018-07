Alejandra Ley envía impactante carta a Mauricio Clark por 'dejar' la homosexualidad

Alejandra Ley escribió un impactante carta dirigida al conductor Mauricio Clark por las declaraciones en las que él afirma que "dejó" la homosexualidad. Dichas declaraciones han causado polémica en redes sociales.

"Soy Alejandra Ley y me identifico como una mujer lesbiana y debo decir que mi identidad de género y mi orientación sexual no me hacen sentir mal ni enferma, no son una patología y mucho menos me avergüenzan", destacó en la carta.