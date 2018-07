La nueva foto del príncipe George te derretirá el corazón

La Familia Real estuvo de fiesta el fin de semana con motivo del quinto cumpleaños del encantador príncipe George. El pequeño es el hijo mayor de los duques de Cambridge. Para celebrar un año más de vida del príncipe, fue publicada una nueva foto oficial como marca la tradición. En la gráfica se puede ver un sonriente príncipe George con un gesto pícaro y alegre. La fotografía ha sido compartida y comentada en las redes sociales, donde ya cuenta con millones de me gusta y miles de comentarios de felicitación.

Happy Birthday to Prince George who turns five today! 🎈



The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to share a new photo which was taken in the garden at Clarence House by Matt Porteous, following the christening of Prince Louis on 9 July. pic.twitter.com/cOcxKElaGJ

— The Royal Family (@RoyalFamily) July 22, 2018