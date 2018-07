Joe y Nick Jonas, ex novio y ex cuñado de Demi Lovato, devastados por su condición tras sobredosis

La tarde del martes 24 de julio se dio a conocer una terrible realidad. La cantante y actriz, Demi Lovato, habría sido ingresada en un hospital de Hollywood tras sufrir una sobredosis de heroína en una supuesta fiesta celebrada en su propio hogar la noche anterior. Los paramédicos llegaron a socorrerla justo a tiempo antes de que fuera demasiado tarde, pero ya la noticia había dado la vuelta al mundo, generando las reacciones de millones de fanáticos y de sus colegas.

Like all of you I am thinking of @DDLovato right now. She needs our prayers and support. We all know how strong you are Demi. #prayfordemi

En esa lista de colegas, sobre salen dos personas muy importantes para Demi, Joe Jonas y Nick Jonas, con ambos inició su carrera en Disney e incluso llegó a protagonizar con ellos. En el caso de Joe Jonas, la amistad fue más allá y llegaron a ser pareja por un tiempo. Aunque la relación terminó, Joe siguió apoyando a Demi y la noticia sin duda lo ha quebrado, al punto de dedicarle un tweet pidiendo a todos apoyo así como mantener a Demi en sus oraciones.

Like all of you I am reeling at the news about Demi. All of us love her and need to pray for her to get well. She is a fighter. #prayfordemi

— Nick Jonas (@nickjonas) July 25, 2018