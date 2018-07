Exnovio de Demi Lovato está "completamente devastado" por su ingreso al hospital por consumo de drogas

Luego de que la cantante Demi Lovato, de 25 años de edad, fuese este martes ingresada de urgencias en un hospital por una sobredosis por heroína; su exnovio, el actor Wilmer Valderrama se manifestó ante el trágico suceso.

Según informa US Weekly, hace unas horas Valderrama se encontraba “completamente devastado” por las informaciones acerca de su exnovia, Demi Lovato.

El actor y la cantante estuvieron saliendo juntos durante seis años, y en su momento, fueron una de las parejas jóvenes más estables dentro de la industria del entretenimiento. A pesar de su ruptura, ambos han mantenido una buena relación de amigos.

Otras celebridades como Ariana Grande, Bruno Mars, Lily Allen, Kesha, Joe Jonas (exnovio), Ellen DeGeneres, Tyra Banks, y Bebe Rexha enviaron sus mensajes de apoyo a Lovato en sus redes sociales.

Love u @ddlovato ❤️thinking of you + your family + fans + friends 🙏praying for you and thinking of you 🙏

I love @DDLovato so much. It breaks my heart that she is going through this. She is a light in this world, and I am sending my love to her and her family.

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) July 24, 2018