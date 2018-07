Ésta es la canción en la que Demi Lovato advertía sobre su consumo de drogas

La tarde del martes 24 de julio el mundo se conmocionó al conocer la triste noticia sobre Demi Lovato. La cantante y actriz habría sido ingresada en un hospital de las Colinas de Hollywood, California, por presentar una peligrosa sobredosis de heroína que le pudo costar la vida de no haber sido tratada a tiempo. Con tan solo 25 años, la joven interprete a travesaba uno de los momentos más delicados de su carrera, pero ya nos había advertido que esto podía suceder.

Fue con el tema 'Sober' lanzado este mismo año en el que la propia Demi admitía que había vuelto al consumo, solo que nadie esperaba que fuera algo tan literal. El tema sería el primer sencillo de su séptimo disco de estudio, aún por anunciar, el mismo habría sido estrenado exactamente un mes antes del incidente. La letra del tema es realmente perturbadora si la detallamos con atención:

"No tengo excusas, por todas estas despedidas, llámame cuando se acabe, porque me estoy muriendo por dentro, despiértame cuando el agite se haya ido, y los sudores fríos desaparezcan, llámame cuando se acabe, y yo misma haya reaparecido, No sé, no sé, no sé, no sé por qué lo hago cada, cada, cada vez, solo cuando estoy sola, a veces solo quiero cavar, y no quiero pelear… mamá, lo siento, ya no estoy sobria. y papi, por favor perdóname por las bebidas derramadas en el piso"

Sin duda un tema personal que nos advertía lo que desafortunadamente pasó.