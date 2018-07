El viudo de Hiromi está en depresión y amigos cercanos temen por su vida

El fallecimiento de Hiromi Hayakawa y su pequeña Julieta sigue siendo un hecho triste y desgarrador para quienes la conocían y aman, pero principalmente para sus padres y para quien fuera su esposo y el padre de la pequeña, el empresario Fernando Santana.

Ya han pasado varios meses pero el viudo de la cantante continúa sumido en la tristeza. A sus 34 años no ha podido superar la muerte de su esposa y de su hija. TvNotas platicó con un amigo íntimo de Fernando quien nos platicó que está viviendo una terrible depresión.

Al parecer no está dejando que nadie lo apoye, y sus amigos están muy preocupados. En un inicio empezó a cumplir con ciertos compromisos, tenía ganas de salir adelante, pero ahora todo ha cambiado. Lleva un mes sin comunicarse con nadie y se ha amparado en redes sociales en donde está alarmando a sus usuarios.

En su última aparición anunció que ya no quería seguir viviendo, algo que tiene alerta a sus amigos.

“De hecho, hemos ido a su casa y a nadie nos abre; incluso, no hemos podido llevarle flores al nicho de Hiromi porque las cenizas, tanto de ella como de la nena, las tiene él en su casa y no quiere despegarse de ellas. También sabemos que la recámara de la nena sigue intacta, no ha querido desmontarla, ni mucho menos las cosas de Hiromi; eso es muy malo, ya que no las suelta para poder superar las cosas”.