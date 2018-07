¡Irreconocible! El drástico cambio de look de Blake Lively para su nueva película

Si alguien no le tiene miedo al cambio, es sin duda, la actriz Blake Lively, la recordada Serena de Gossip Girl, ha cambiado de look las veces que han sido necesarias para darle dinamismo a su desempeño como actriz y así poder convencer con sus actuaciones. Desde rubia hasta pelirroja, sus cortes de cabello también han sido fuente de inspiración, marcando tendencia como un verdadero icono juvenil de la moda.

Blake Lively on the set of 'The Rhythm Section' in Dublin, Ireland. pic.twitter.com/7f9gs2z1aD

— Gossip Girl (@ChuckForBlair) July 23, 2018