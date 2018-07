Conoce a Matthew Hussey, el guapísimo novio de Camila Cabello que quiere tener ya una familia

Camila Cabello se ha caracterizado por mantener bajo perfil su vida privada, pero desde que se supo que mantenía una relación, todos los medios han buscado la manera de saber un poco más de su pareja actual. Se trata de Matthew Hussey, un escritor y conferencista ingles que le robó el corazón a la interprete de "Havana".

Matthew ha tenido una grandiosa proyección como mentor de parejas gracias a su canal de Youtube, además de haber sido invitado como mentor al programa Ready for Love de la cadena NBC. También es uno de los invitados más recurrentes en el programa matutino 'The Today Show'. En 2013 lanzó el libro En 2013 lanzó su primer libro 'Get The Guy: Learn Secrets of the Male Mind to Find the Man You Want and the Love You Deserve' y de inmediato se convirtió en un best seller, certificado por el New York Times.

Recientemente reveló como le iba con Camila, revelando sus planes de formar una familia con ella:

"Estoy muy feliz. Cuando llegue el momento, me encantaría formar una familia, además que mi madre también quiere que ya lo haga. Tengo dos hermanos menores y todos están haciendo apuestas sobre quién hará feliz a mamá primero ".