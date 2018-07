Ahora critican a Aislinn Derbez al decir que se operó después del nacimiento de Kailani

Dándole duro al entrenamiento todos los días para regresar a la normalidad y también porque me hace sentir demasiado bien! (Aunq en esos momentos me estoy muriendo jaja) #EligeElEquilibrio #AlkalineWater

A post shared by 🅐🅘🅢🅛🅘🅝🅝 🅓🅔🅡🅑🅔🅩 (@aislinnderbez) on May 5, 2018 at 1:30pm PDT