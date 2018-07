5 señales que predecían la recaída en las drogas de Demi Lovato

La cantante Demi Lovato vive momentos muy duros pues este martes se conoció que fue hospitalizada luego de ser encontrada inconsciente en su casa por una posible sobredosis de heroína.

🔋💚💪🏼@Fabletics Nori Outfit #Demi4Fabletics demilovato.co/fabletics A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Jun 26, 2018 at 3:00pm PDT

En su documental de 2017 Demi Lovato: Simply Complicated, la cantante se sinceró como nunca antes sobre su adicción a las sustancias, abuso de alcohol y sus desordenes alimenticios.

A pesar de todos sus problemas la ex estrella de Disney siguió adelante y logró estar 6 años sobria, manteniendo una vida sana en dieta saludable y ejercicio regular.

Throwbackkkkk 📷: @angelokritikos A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Jul 19, 2018 at 3:40pm PDT

Pero, en los últimos meses la intérprete de “Échame la culpa” pareció dejar pistas que anunciaban lo que ocurrió hoy y que mostraban que las cosas no estaban del todo bien en su vida.

Exciting things coming soon…. A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Jul 9, 2018 at 8:46am PDT

Adiós a la rutina saludable

Durante 2017, Demi cautivó a sus seguidores con su increíble rutina de ejercicios, donde las artes marciales mixtas eras las protagonistas.

Su nueva vida activa incluso inspiró su colección de ropa deportiva con la marca Fabletics. Y aunque sigue posando en sus creaciones, ya no se muestra en el gimnasio como antes, e incluso hace unos meses reveló que se había despedido de su estricto régimen alimenticio.

En su documental, Demi confesó que su relación con la comida era bastante difícil, ya que era propensa a los "atracones de comida" en momentos de estrés.

Conciertos cancelados

En medio de su gira de conciertos Tell Me You Love Me, Demi canceló uno de sus shows en Londres. Y aunque muchos se preocuparon, la estrella aseguró que todo se debía a un problema con sus cuerdas vocales.

💚 #demi4fabletics A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on May 31, 2018 at 9:42am PDT

"Escribo esto con lágrimas, frustración y mucha tristeza porque tengo que posponer mi concierto en Londres porque estoy muy, muy enferma, con las cuerdas vocales inflamadas. Ya fui examinada por un otorrinolaringólogo. Si hago este concierto y me lastimo las cuerdas, tendría que cancelar el resto de mi gira", escribió en Twitter.

Reveló en un tema su recaída

El 21 de junio Lovato lanzó una nueva canción titulada Sober, en la cual básicamente confesó su recaída y pedía perdón por ello.

@fabletics A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on May 22, 2018 at 12:45pm PDT

"Mamá, siento no estar sobria / Y papá discúlpame por las bebidas que derramé en el suelo / A los que nunca me dejaron / Ya pasamos por esto y lo siento, ya no estoy sobria", canta en su tema.

Mala compañía

Recientemente, diversos medios reportaron que Demi podría estar teniendo algún tipo de relación con G-Eazy. El rapero y la estrella pop fueron fotografiados tomados de las manos mientras salían de un club de Los Ángeles.

I 💗 fabletics A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Jun 29, 2018 at 4:53pm PDT

Ver a Demi con el ex de Halsey alarmó a sus fans, ya que en mayo G-Eazy fue arrestado en Suecia, donde fue acusado de asalto y posesión de cocaína.

Mensajes confusos

El pasado 20 de julio, Demi tomó su cuenta de Twitter y compartió un mensaje que simplemente decía, "Tú también cometes errores".

