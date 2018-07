A siete años de su muerte, revelan como fueron las últimas horas de vida de Amy Winehouse

Fue un 23 de julio de 2011 cuando la fatídica noticia había sido confirmada, la talentosa pero atormentada, Amy Winehouse, había sido hallada muerta en su cama a causa de lo que parecía ser un sobredosis de drogas, como fue reportado en su momento en primera instancia. Ya han pasado siete años desde aquel día y es justo ahora que se han revelado los detalles de las últimas horas de la cantante.

7 years ago today we lost the voice of a generation in Amy Winehouse. She was irreplaceable and incomparable. Rest in peace. X pic.twitter.com/YH1jOXjTnd

— Frankie Leach (@francesleach_) July 23, 2018