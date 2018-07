"No pude pedirle perdón a mi padre" la dramática revelación de Luis Miguel en 1994

Si yo hubiera sabido que en ese momento ese muchacho estaba luchando contra tantos fantasmas … no se si habría hecho esta entrevista de otra forma … ahora entiendo porque tantas condiciones y restricciones para lograr una entrevista en esos años con @lmxlm @luismiguelxsiempre @luismigueldeluxe en todo caso se la comparto completa ( el link esta en mi BIO) para que descubran a un Sol más humano y bastante real ♥️ Yo he disfrutado muchísimo la serie y creo que los actores merecen Aplausooosssss de pie @netflix @diego @ojaenada @camilasodi_ @eljuanpazurita @annafavella TODOS 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

