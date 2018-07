"Mexicano de corazón, alma y creencias" así respondió Luis Miguel en 1994 al ser llamado puertorriqueño

EN MI BIO LINK PARA VERLA COMPLETA ☝🏻 2 años después de la muerte de su padre a Luis Miguel le habría gustado pedirle PERDÓN ! Al menos así me lo confesó en una entrevista en el 94 donde después de muchas restricciones logré sentarme con el y ante la imposibilidad de hablarle de su vida privada ( así me lo pusieron como condición) decidimos hablarle de sentimientos … de emociones… y esto fue lo qué pasó … aunque muchos piensan que LM nunca hasta ahora hablo de estos temas @netflix @lmxlm @luismiguelxsiempre gracias por guardar esta entrevista que yo creía perdida @managerluisbascaran @luismigueldeluxe

