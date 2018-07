La romantica cabaña que recibieron Meghan y Harry, también fue el nido de amor de la Princesa Margaret

La feliz pareja sigue reviendo fabulosos regalos para festejar su enlace matrimonial; recientemente trascendió a los medios que la Reina Isabel planea regalarles a los enamorados nada más y nada menos que Adelaide Cottage, en propiedad del castillo de Windsor.

The Queen has reportedly gifted the Duke and Duchess of Sussex Adelaide Cottage, in Home Park, Windsor. Nestled in the heart of the Crown Estate's private 655-acre royal park, the stunning home was built in 1831 as a retreat for William IV’s wife Queen Adelaide. pic.twitter.com/6odiSY3P56

— Christian Onassis™ (@COnassis) July 23, 2018