Ex conductor de Televisa afirma que su religión lo ayudó a dejar de ser gay

El ex conductor de Televisa Mauricio Clark anunció que tras someterse a una terapia de conversión ha dejado de ser homosexual. Mauricio decidió dejar su trabajo como conductor, para internarse en una clínica por su adicción a la cocaína.

Ahora que está recuperado ha decidido expresar que además de rehabilitarse por sus adicciones, ha dejado la homosexualidad en su pasado y afirmó en una entrevista para TVNotas que ahora desea formar una familia.

¿Que qué opino de la homosexualidad? – Que es parte de mi pasado. — Mauricio Clark (@clarketo) July 22, 2018

¿Qué son las terapias de conversión o corrección?

Las terapias de conversión son sesiones impartidas por grupos religiosos que prometen “curar la homosexualidad” y en las cuales recurren a métodos ilegales como privación del alimento, humillaciones, golpes, medicación e incluso violaciones. A ellas usualmente acuden personas llevadas a la fuerza, usualmente menores de edad, aunque también llegan acudir adultos que se internan de manera voluntaria.

No funcionan

Las terapias de conversión o corrección no funcionan por el simple hecho de que no existe forma de “curar” la homosexualidad, ya que no es una enfermedad e incluso la ONU se ha declarado en contra de ellas por considerarlas una tortura. En México la Conapred se ha manifestado en contra de ellas por ser una forma de estafar y torturar a las personas, ya que usualmente las terapias cobran a las familias o a los “pacientes” voluntarios por sus servicios.

Si eres parte de la comunidad LGBTTTIQ puedes buscar ayuda en centros especializados como: Cuenta Conmigo. Diversidad Sexual Incluyente A.C., Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual , Guimel , FUNDACIÓN ARCOÍRIS/MX.

