La controversial Lindsay Lohan regresa a la actuación y con un reality show

La polémica actriz y cantante estadounidense Lindsay Lohan, regresa a la televisión con dos proyectos bastantes interesantes. La recordada protagonista 'Chicas Pesadas' y 'Un Viernes de Locos' tendrá su propio reality show y participará en la segunda temporada de la serie británica 'Sick Note'.

'Lohan Beach House' es el nombre de un club playero que inauguró en días pasados la afamada actriz en la ciudad de Mykonos, Grecia. Las instalaciones servirán de escenarios para el próximo show de la pelirroja actriz, que será televisado por la cadena MTV. El programa mostrara el día a día de la estrella como de su staff, encargados del funcionamiento del club durante la temporada de mayor visita. Se ha revelado que las grabaciones comenzarán próximamente, en el mes de agosto y que la producción del mismo estará a cargo de nada más y nada menos que de Bunim/Murray Productions, los encargados del exitoso programa 'Keeping up with the Kardashians'.

El otro proyecto de la recordada intérprete de 'Rumors', será en la segunda temporada de la sitcom británica 'Sick Note', protagonizada por Ruper Grint (Ron Weasly en la saga Harry Potter), el comediante Nick Frost y Dan Johnson. En ella, Lohan interpretará a Katerina West, hermana de Kenny West (Johnson). La serie se encuentra actualmente en grabación. 'Sick Note' cuenta la historia de Daniel (Grint) un hombre que finge una enfermedad terminal al ver como su vida mejora con ello.

Ambos proyectos regresan a Lohan a la palestra pública, quien se encontraba retirada del medio después de una turbulenta etapa sumergida en la adicción y el escándalo. A principios de la década pasada, la actriz gozaba de una enorme popularidad en el público juvenil, convirtiéndose en todo un icono de la generación con su participación en diversas películas de Disney, lo que le permitió adentrarse al mundo de la música, lanzando dos discos (Speak y A Little more Personal).

Últimamente ha desempeñado una labor como empresaria, logrando tener éxito en esta área y mejorando notablemente su estilo de vida.