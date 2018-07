El look inspirado en la princesa Diana que Harry le prohibió usar a Meghan para su gira oficial

Meghan Markle tem abalado as regras da realeza 👸🏻 e esbanjado personalidade na escolha dos looks. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🧥Recentemente tem chamado a atenção por quebrar o protocolo e usar calças em alguns eventos.👖 Hoje, uma nota do Daily Mirror, afirma que a atitude não tem agradado a realeza e que a ex-atriz foi vetada de usar calças em seus próximos eventos oficiais. 👖🚫 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A saia foi inventada há cerca de três mil anos, utilizada inicialmente por homens para cobrir as partes íntimas. Após o século XII, a saia se tornou uma peça feminina e indispensável para as mulheres. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👩🏻 Enquanto isso as calças começaram a ser vistas como um símbolo do poder masculino. No fim do século XIX, quando as mulheres começaram a aderir a febre dos esportes e exercícios físicos, as mais ousadas começaram a usar um modelo de calça bufante que ofereciam maior liberdade de movimentos, a chamada bloomer. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Mas, a resistência ao uso da peça por mulheres ainda era grande, rendendo até uma lei em Paris e que determinava que mulheres que usassem a peça seriam presas. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⏱O tempo passou e, apesar de encontrarmos algumas referências ao uso de calças pelas mulheres anteriormente, a peça do vestuário masculino começou a aparecer com mais força na primeira década do século passado. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ O famoso estilista francês Paul Poiret apresentou em seus desfiles a calça odalisca ou à turca, de inspiração oriental. Coco Chanel revolucionou a moda simplificando as modelagens e mudando o conceito de elegância. Chegando a popularização da peça que vemos no dia a dia. Mas, parece que a realeza britânica insiste em manter a tradição! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ E você, o que prefere? Calça ou saia? Não esqueçam: independente da escolha, o importante é se sentir bem! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #trend #trendstore #trendcomunicação #trendalert #moda #tendencias #primaveraverao2019 #circuitodasmalhas #tricot #comunicaçãodigital #modabrasileira #tendencias2018 #fashion #streetstyle #realeza #royalfamily #fashionista #fashiondiaries #blogger #bloggerstyle #pants #calça #saia #cocochanel #meghanmarkle #bloggerslife #instabloggers #fashion#fashionismypassion

