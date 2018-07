La cruel tortura y humillación a la que fue sometida la princesa Diana por Camilla Parker el día de su boda

Essa semana assisti a mais um documentário sobre a Princesa Diana (digo mais um porque já vi todos os outros – sim, tenho uma paixãozinha pela família real 🙈). Dessa vez foi “Diana In Her Own Words” (Diana em suas próprias palavras) disponível no Netflix. . Diferente dos outros, nesse ouvimos a história de Diana em sua própria voz, sem especulações. Isso porque Diana concedeu várias entrevistas em segredo que foram gravadas e divulgadas em exclusividade nesse filme. . Ela conta sobre todo sofrimento que viveu e precisou esconder, e pior, precisou demonstrar uma vida perfeita e feliz. A princesa revela que sofria de depressão e bulimia. Por conta de toda pressão da família real e da mídia, tinha episódios de compulsão seguidos de punição/compensação. Sendo que o pior deles aconteceu na noite anterior ao seu casamento. Sim, aquele casamento de conto de fadas, que até hoje é lembrado como um sonho encantado. Diana ainda revela detalhes sobre o seu relacionamento abusivo, no qual seu marido lhe era indiferente e negligente, além de tê-la traído durante todo período que estiveram juntos. Fiquei aqui pensando em quantas de nós já desejou ser uma princesa. (🙋🏽‍♀️) E quantas meninas naquela época desejavam ter a vida, o corpo, a fama de Diana. Quantas se sacrificaram, adoeceram para ficarem parecidas, magras como ela? E quantas hoje ainda adoecem para ter o corpo da musa fitness? Ou pior, quantas já morreram tentando? . Eu sei que é muito difícil não se deixar seduzir por todo esse glamour que vemos por aí. Tudo parece ser muito lindo, feliz, sem problemas. Mas a real é que ninguém tem uma vida 100% perfeita, ninguém expõe suas derrotas no Instagram e ninguém é feliz o tempo inteiro. Ninguém. Nem as princesas. . E é justamente a impermanência da vida que a faz ser tão especial. Os erros de percurso nos ensinam. E as experiências que só nós vivemos, nos dão a oportunidade de ter uma vida única, jamais vivida por outra pessoa. Isso é um presente que nos foi dado. E cabe a nós respeitá-lo e aproveitá-lo, seja em suas bênçãos ou em suas lições. ❤️ . #transtornosalimentares #bulimia #compulsaoalimentar #depressao #princessdiana #princesadiana #dianainherownwords

