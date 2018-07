¡Los mismos ojos de Diana! La Princesa Charlotte es comparada con su abuela Lady Di

Fue el pasado 09 de julio que pudimos ver las fotografías oficiales del bautizo del adorable Prínicpe Louis, que con apenas doce semanas de nacido ya recibió el sagrado sacramento del bautismo como lo dicta la iglesia católica. Fue en ese momento que pudimos ver por primera vez a la familia real junta, la primera fotografía de los duques de Cambridge: William y Kate con sus tres hijos, George, Charlotte y Louis en brazos de su mamá.

The Duke and Duchess of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis, following Prince Louis’s christening.

📷 by Matt Holyoak. pic.twitter.com/WCx7uZqTJl

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 15, 2018