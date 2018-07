¿Habrá una tercera parte de 'Mamma mia'? ¡Sus protagonistas dicen que sí!

Justo en la semana del estreno de la segunda película de 'Mamma mia', sus protagonistas, Lily James y Amanda Seyfried ya están pensando en otra película, así lo revelaron en una entrevista, justo en el escenario de a BUILD Series, la tarde de este jueves 19 de julio en la ciudad de Nueva York. Durante la conversación, Lily y Amanda comentaron sobre cómo podrían protagonizar juntos otra película de Mamma Mia, a pesar de que sus personajes vivieron en diferentes épocas en la trama, esto fue lo que dijo la propia Amanda:

"Me encantaría trabajar con Lily en la próxima, cosa que sería un poco ridículo porque no tendría sentido … ¿o no?"

Por su parte Lily, no pudo contener la risa y emoción y respondio con esto:

"Sabes, siempre pensé que un deseo que yo pediría, es que sería realmente genial ser amigo de tus padres cuando eran jovenes. Entonces, ¡qué bueno que te gustaría volver, podríamos ser amigos en los años 70 como madre e hija, pero ahora como amigas! ¡Como en la película 'Volver al Futuro""

Con estas declaraciones, parece que la próxima película de 'Mamma Mia' podría implicar algún viaje en el tiempo ¿La verías o crees que es una idea descabellada?