Soledad Fandiño ¡lo cuenta todo! sobre su relación con Nicolás Furtado

La modelo y actriz Soledad Fandiño hizo frente a los rumores sobre su presunto romance con Nicolás Furtado, quien fue su compañero en la serie Fanny la fan y ahora es la estrella de El Marginal 2.

"Dijeron que estaba en un bolicho con Nico Furtado, pero dicen un montón de cosas. Yo nunca oculté nada. Y siempre que me puse de novia di notas y hablé del tema, pero cuando dicen algo que no es, no es. No voy a dar una nota para desmentir algo que no es real.", aceveró la rubia