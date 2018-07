Beyonce se presenta en París y sus fans aseguran que está embarazada

Los fanáticos de la cantante Beyonce han llenado las redes de publicaciones donde especulan que estaría embarazada de su cuarto hijo, fotos y videos han sido mostrados como evidencia.

Hace apenas unos días la intérprete estuvo ofreciendo un concierto en la ciudad de París, donde sus fans pudieron verla luciendo su figura en un ajustado Bodysuit que según afirman muestra una pancita de embarazo.

Y’all: Beyoncé is pregnant again Me, an intellectual: pic.twitter.com/OcJrplPj3p

Para avivar aun más los rumores sobre un nuevo bebé en camino, un usuario compartió en Twitter que la cantante recientemente usó una camiseta donde se podía leer "Carter 4" lo que indicaría que su cuarto bebé con el cantante Jay Z está en camino.

I refuse to believe Beyoncé is pregnant again

A pesar de la presión de sus fans, Beyonce no ha respondido a los rumores, algunos internautas señalan que recientemente también se le vio en una fotografia con una cerveza pero esto no indica nada y sigue siendo un misterio lo de su supuesto embarazo.

Beyoncé hints she's pregnant. I'm waiting for Kim to release a prezi with footage of each childbirth asking for another surrogate. pic.twitter.com/lb76XYZLXl

