Afirman que Miley Cyrus y Liam Hemsworth han roto su compromiso (otra vez)

De acuerdo con la publicación 'Ok! Australia', Miley Cyrus y Liam Hemsworth han terminado su compromiso por segunda ocasión. De acuerdo con este medio un desacuerdo relacionada a si querían o no tener hijos pudo haber sido el detonante para que decidieran separarse.

“Él quiere tener hijos y no quiere retrasarlo, pero no este no es momento idóneo para Miley”, aseguró la fuente cercana a la pareja.