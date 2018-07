Aislinn Derbez confiesa los problemas que ha tenido con Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Una de nuestras parejas favoritas por siempre serán Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Con sus divertidos videos, sus tiernos mensajes en redes sociales, y sus fotografías que parecen salidas de un cuento de hadas.

El matrimonio está disfrutando de una de las etapas más felices de su vida, una nueva aventura con una nueva bebé: Kailani. La parejita ha demostrado su estabilidad y romance en todo momento haciendo que todos envidiemos el amor que estos artistas se tienen.

Pero no todo ha sido fácil…

En la nueva tendencia de Instagram, que básicamente consiste en realizar preguntas para que tus usuarios las contesten, Aislinn se sinceró en varios aspectos de su vida.

Muchos cuestionaron la forma en la que se lleva la pareja, dado que ambos se caracterizan por un fuerte carácter. La actriz confesó que han tenido sus problemas, que no ha sido fácil, pero el amor siempre ha podido ser más fuerte.

Le preguntaron a la joven fue: ¿alguna vez te imaginaste llegar tan lejos con Mau? ¿Tener una familia llena de amor y así?

A lo que ella respondió:

“Desde el principio que empezábamos a salir. Era mi sueño más grande y no ha sido tan fácil como parece, hemos tenido que trabajar muy duro en la relación”.

También confesó que hasta terapia han llegado a tomar para solucionar las asperezas que han tenido en el camino.

Otras de las preguntas fue: Mau y tú tienen un carácter fuerte, ¿cómo haces para balancear las diferencias normales de pareja?.

“Tratar de hablar y resolver las cosas a que haya pasado el enojo. Si no sabemos cómo resolverlo, buscar ayuda en terapia antes de que se vuelva más difícil o irreparable”.

Fue admirable la forma en la que Aislinn Derbez contó todo sin miedo a ser juzgada, haciendo saber que tomar terapia no es malo, no es negativo, ni te hace ser una pareja que no embona. Simplemente, a veces es la mejor decisión para limar las inevitables asperezas que siempre ocurren cuando hay una decisión.

