Las criticas a Zague después de su disculpa en redes sociales

El exfutbolista Luis Roberto Alves Zague por fin habló seriamente sobre la filtración del video íntimo del que fue víctima mientras se encontraba en Rusia, cubriendo la Copa del Mundo de futbol.

A través de Twitter compartió un mensaje en el que acepta que cometió un error pero también ofreció disculpas a su familia y en especial a su esposa Paola Rojas.

Muchos de sus seguidores compartieron su dolor con él

No hay justificación ante la falta de defender a tu mujer cuando lo necesitó… una palabra hubiera bastado en el momento que tanta gente la insultó. Eso sí es cobardía.

Que lo tomara a broma y se estuvieran riendo en las transmisiones mientras la pobre Paola recibía las ofensas fue una bajeza, el tipo no la quiere ni la respeta, ella es una dama, guapa, inteligente y seguramente encontrará algo mejor.

Cual hackeo? Ese no fue el problema si no que lo cacharan poniendole el cuerno a su esposa, esa es la bronca y bueno q la mona a la que le haya enviado el video y lo haya suelto no es tanto asi como que jackeo que digamos. Talvez alguien expliquenle a Zague que sig. hackear 😝

