¡Millonaria! Esta es la enorme fortuna de la reina Letizia

A true lady holds her head high, but never her nose. She knows the difference between confidence and arrogance. She knows the difference between humility and diffidence too. . . . . . . #queenletiziaofspain #queenletizia #queenofspain #queenletiziastyle #queenletiziafashion #letiziaortiz #letiziaortizrocasolano #letiziaofspain #reinaletizia #reinaletiziadeespaña #reinadespaña #spanishqueen #theladysim #instaspain #instaroyals #instaroyalty #instaroyal #royalfashion #spanishroyals #spanishroyalfamily #spanishroyalty #princessletizia #princessletiziaofasturias #princessofasturias #howtobealady #howto #ladylike #ladylikefashion #howtobeaqueen #spainqueen @womensstrengthquotes @europeanroyalty_ @europeprincesses @euroroyals @europe.monarchies_ @europeanroyals @eroparoyals_fanpage @spanish.royals @spanishroyalsisters @the.spanish.monarchy @the.spanish.royal.family @royals.aroundtheworld @allroyalfams @worlds.royals @royalchildren @europeanroyalfamilies @euro_royals @european__history @the_european_royals @royalty_europe @europeanmonarchy @survivingmonarchies @europeanmonarchies @europe_royalty @royaltysofeurope @europeroyals @europe_royals_ @european.royalty @royal.photos @favoriteroyals

A post shared by Simrat Kaur🌸✨ (@theladysim) on Mar 28, 2018 at 2:44pm PDT