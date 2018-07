Gredmarie Colón rompe el silencio y habla sobre el escándalo de su embarazo

La actriz, y presentadora puertorriqueña, Gredmarie Colón rompió el silencio durante una entrevista para un programa de entrevistas local, y se refirió a lo que calificó como una difícil etapa de su vida.

Con lágrimas en sus ojos, la ex participante del reality show, Nuestra Belleza Latina en el 2011, confesó que fue blanco de duras críticas durante su embarazo,que le afectaron emocionalmente.

"Fue bien difícil para mi, porque las personas se creyeron, y todavía creen, que yo tuve una noche loca, estando casada, con mi ex pareja, y que un dia me voy a beber y ahí sale mi hija… Y no fue así, no sean tan injustos, no juzguen si no saben la verdad, me trararon como a una cualquiera"