Padres de Brad Pitt le suplican que regrese con Jennifer Aniston ¡Nunca quisieron a Angie!

En 2005 el mundo del entretenimiento quedó devastado con la inminente separación de Brad Pitt y Jennifer Aniston, nadie podía creer que la pareja dorada terminaba y eso incluye a los Padres de Brad Pitt. Ambos quedaron sorprendidos y muy tristes porque su hijo se separaba de la que ellos consideraban era la mujer de su vida. Desde entonces tuvieron que resignarse y aprender a vivir con la nueva realidad. Más adelante ellos aceptarían a Angelina Jolie pero no serían totalmente felices con la decisión.

Haciendo un poco de historia, tanto Brad como Jennifer, sufrieron diferentes decepciones con sus respectivos nuevos intentos en el amor,. En 2016, Brad se separó definitivamente de Angelina Jolie y hace poco menos de un año, Jennifer Aniston se separó de su segundo esposo, Justin Theroux. Desde que ambas noticias fueron confirmadas, todo el mundo apuesta a que la pareja dorada vuelva para retomar su espectacular romance.

this photo of jennifer aniston and brad pitt made me feel thingS pic.twitter.com/7PPzKOyu6d

— i take thee rachel (@leamourxx) July 8, 2018