Khloé Kardashian confesó la terrible situación que está viviendo en la maternidad

Khloé Kardashian se destacó por su fuerte postura de querer ser madre. Jamás tuvo miedo de decirlo a quien quisiera escucharlo, pero tuvo que enfrentar varios problemas para lograrlo. Después de varias relaciones destructivas consiguió encontrar a Tristan Thomson, el famoso jugador de basketball que la enamoró perdidamente.

Su matrimonio parecía de ensueño hasta el reciente escándalo de éste con otras mujeres, días antes del nacimiento de True. Al parecer, los famosos ya arreglaron sus diferencias y están felices con su bebé.

Lamentablemente, a través de su cuenta de Twitter reveló que no puede amamantar a su hija por insuficiencia de leche materna.

La famosa se sintió muy decepcionada porque era un momento que estaba esperando desde tiempo atrás. Pero también ayudó a recordar que las mujeres que no pueden dar leche materna no deben sentirse ni culpables ni avergonzadas.

