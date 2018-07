El sexy jugador de la selección de Francia que se podría casar con Pamela Anderson

Adil Rami es el jugador defensa de la Selección de Francia que este domingo 15 de julio, llega a una nueva final del mundial de fútbol como ya sucedió hace 20 años, lo cierto es que los jugadores están listos para traerse su segunda copa mientras que su defensa vive un romance con un icono sexual de los 90s. Nada más y nada menos que la mismísima Pamela Anderson, él de 36 y ella de 51 años de edad, mantiene una relación a pesar de las diferencias de edad.

