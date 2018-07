Friendship goals: ¡Nicky Jam en la clausura del mundial con franela de J Balvin!

La mañana de éste domingo 15 de julio, el mundo pudo disfrutar del acto de clausura del mundial de Rusia 2018, una edición atípica en la que Latinoamerica no tuvo presencia en la final, sin embargo, el poder latino pisó el escenario para interpretar el tema del mundial. Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi unieron fuerzas con 'Live it up' e interpretaron el tema completamente en vivo, en medio de un despliegue técnico que le dio inicio al último partido de esta edición que cada cuatro años se apodera de la atención del mundo deportivo.

nicky jam wearing a j balvin shirt at the #worldcupfinal show. this is what true friendship looks like pic.twitter.com/sNBZjoPjtJ — larissa (@dianasprince) July 15, 2018

Lo que más llamó la atención, sobre todo para los latinos, fue el guiño de Nicky Jam para su amigo, el colombiano J Balvin, pues en medio de su interpretación, el artista boricua decidió vestir una franela completamente negra con el rostro del interprete de 'Mi gente', sin duda un gesto grandioso que nos habla de la amistad entre ambos, pues Nicky Jam decidió compartir su momento de gloria con su amigo aunque sea a distancia.

De inmediato las redes sociales reaccionaron con diferentes comentarios apoyando la decisión de Nicky Jam de compartir su gran momento con su amigo, así sea a través de una franela. El evento es uno de los eventos televisivos más grandes del año visto por millones de personas.

NICKY JAM JUST CAME OUT IN A J BALVIN T SHIRT pic.twitter.com/qz70Euk2UO — ◟̽◞̽ joanna / 🇫🇷 (@idkcake) July 15, 2018