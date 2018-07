Trump rompió el protocolo durante su encuentro con la reina Isabel II y la hizo enfurecer

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le faltó el respeto a la reina Isabel II, durante su visita al palacio de Windsor para tomar el té.

La corona británica tiene una serie de reglas que se deben cumplir sin excusas y dan forma al protocolo. Una de ellas indica que no se le puede dar la espalda a la reina y que, al caminar a su lado, está prohibido ubicarse dos pasos por delante de ella.

A post shared by Informate809 Noticias🌏R.D🇩🇴 (@informate809) on Jul 13, 2018 at 2:03pm PDT

Esta regla fue irrespetada por Trump cuando se realizaba el acto de "pasar revista" a las tropas, pues la reina dirigió al mandatario hacia el lugar donde debían comenzar a pasar revista, cuando, para su sorpresa, el presidente estadounidense comenzó a andar sin esperarla y sin seguir sus indicaciones.

Ella quedó atrás y él, al no ver dónde se encontraba la regente, se detuvo, esperando que apareciera y buscándola con la mirada.

HOW IS HE STRUGGLING TO WALK THE BIG FUCKING WEIRDO pic.twitter.com/dUpemhRpk4

— Nooruddean (@BeardedGenius) July 13, 2018