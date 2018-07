Esto son los nuevos "Kimojis" por los que han atacado a Kim Kardashian

Aunque no es la primera vez que Kim Kardashian enciende las redes sociales por promover su imágen en redes sociales, esta vez sus seguidores fueron más allá, ya que el blanco de sus críticas han sido los denominados "Kimojis".

Se trata de una nueva tanda de animaciones como emoticones, pero inspirados en la celebridad, que han sido presentados por ella misma desde su cuenta en la red social twitter, a propósito de la salida al mercado de su nueva fragancia, "Vibes".

KIMOJI PERFUMES DROPPING JUKY 17 https://t.co/tbQezJs782 pic.twitter.com/lBFJSNwoM2 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 13, 2018

Y tratándose de la controversial estrella de los realitys show, los dibujos no podían ser de otra manera: reveladores y bastante sugestivos.

Pero, para sus fans y seguidores, los "Kimojis", no causaron una buena impresión, y lejos de inundarse de "likes", estos han sido motivo de duras críticas por intentar mostrar a una Kim Kardashian poco realista.

why did you make her body look like that tho? just a tad unrealistic. — Erin (@Erin_Marie18) July 13, 2018

"Por qué hiciste que tu cuerpo se viera así, es tan poco realista"

Kim I love you but whoever designed this needs to be fired — 👩‍👧 (@eeveesmommy) July 13, 2018

"Kim te amo, pero quien quiera que diseñó esto necesita ser despedido"

Super unrealistic body, if it were real that woman would have terrible back and knee problems — S (@asfinandr) July 13, 2018

"Cuerpo súper poco realista, si fuera real la mujer tuviera terribles problemas de espalda y rodilla"

Don't u think that is too ridiculous an illustration like that? I mean, It's too unreal. — Yixzel (@Yixzeee) July 13, 2018

¿No crees que es una ilustración demasiado ridícula como esa? Quiero decir, es demasiado irreal "

Fueron tan solo algunos de los comentarios dejados en la red social en contra de esta nueva estratégia publicitaria que ciertamente logró acaparar la atención, aunque quizás, no del modo esperado.

Hasta el momento, Kimmy se ha reservado su respuesta y de seguro estará feliz con los resultados, aún y cuando los fans insistan en decir que la madre de tres hijos, dificilmente podría tener la cintura que muestra.

Pero al fin y al cabo, son caricaturas y son de Kim Kardashian, de quien cualquier cosa se puede esperar.

