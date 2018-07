Justin Bieber vuelve a colapsar frente a los paparazzis ¡No es la primera vez!

Fue apenas el pasado 07 de julio que el éxitoso cantante Justin Bieber le habría propuesta matrimonio a su novia, la joven modelo Hailey Baldwin, la noticia se esparció como polvora en la web y en cuestion de minutos era lo más comentado del momento. Muchos se cuestionaron la veracidad del anuncio hasta que fue el propio Justin el que lo hizo oficial publicándolo en su cuenta de Instagram. Sin duda una gran sorpresa con algo de confusión para los que no esperaban esto.

Haciendo un poco de historia con respecto a lo que va de 2018, apenas a principios de año, todo parecía fluir de nuevo entre Selena Gomez y Justin Bieber, la eterna pareja juvenil parecía retomar con seriedad su relación e incluso Selena acompañó a Justin en la boda de su padre que se celebró en Hawaii, después de ese evento, no se les volvió a ver más juntos. Justin aparentemente retomaría su amorío con Hailey Baldwin, con la que ya había sido asociado durante el lapso de tiempo que no estaba con Selena.

Justin Bieber via Instagram: Met my fiancé at 16 she doesn't like that I posted this so I'm gonna delete it (Deleted) pic.twitter.com/QSjFGo6Bqp

