Eugenio Derbez rompe el silencio y habla del 'embarazo' de Alessandra Rosaldo

Todo comenzó con un mensaje en redes sociales en el que Alessandra Rosaldo escribió: "¿Qué creen? Estoy muy emocionada por esta gran noticia #UnoMásEnLaFamilia".

De inmediato las especulaciones sobre un nuevo embarazo se dejaron venir. Otros insinuaron que no era ella sino Aislinn la que podría estar a la espera de un nuevo bebé, pero al final todo quedó en rumores.

Eugenio Derbez fue entrevistado por Univisión, la pregunta obligada era si Alessandra estaba o no embarazada.

El comediante, fiel a su estilo, señaló que no sabía nada y que esperaba que no pues él había estado ausente varios meses.

También señaló que al cuestionar a su esposa, ella se limitó a enviarle un audio privado, pero no confirmó nada.

“Le mandé un mensaje a mi mujer preguntando de qué se trata esto de que viene alguien en camino, se lo acabo de preguntar. Me mandó una respuesta de audio pero no se los puedo poner porque no será algo que no pueda decir, pero les juro que yo tampoco sé que de se trata”.