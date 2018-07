“Quiero volver a empezar...” el mensaje con el que Roberto Flores responde a los rumores de su divorcio

Esta semana comenzó a circular el rumor de que después de diez meses de matrimonio la actriz Regina Blandón y el comediante Roberto Flores se habían separado. Fue el periodista de espectáculos Gil Barrera quien escribió en el periódico “El Gráfico” que su ruptura era “oficial”.

Barrera argumentaba que la pareja ya no se encontraba junta desde hace tiempo ya que Regina se encuentra viajando por cuestiones de trabajo, además de que ninguno había compartido publicaciones juntos en los últimos meses (como acostumbraban a un inicio de su relación) y que tampoco usaban sus argollas matrimoniales.

Tanto Regina como Roberto se habían mantenido en silencio, sin embargo esta mañana Roberto pudo haber mandado un mensaje a través de sus historias de Instagram como respuesta a los rumores.

“Quiero todas las comas y los puntos, quiero la lluvia y el desastre, mientras sea juntos. Despertar una mañana y que sigas aquí, besarte si me da la gana, romper la cama, comerte la cara, guardarme tu risa, arrancarte las ganas, morirnos de prisa, secarte los daños, quedarme tus años, una planta en la ventana, bailar lento sin decirnos nada, volvernos tormenta, recuperar la calma, regar la planta en la ventana, ver que ha dado flores, sentir el sol en el pelo, que me abraces y digas te quiero, construirán fuerte debajo de la mesa, usar ropa de cobijas, que todos los dñias me elijas, ser tu risa, guardarme tu risa, comerme tu risa, ver la planta en la ventana, llorar porque está muerta, romper la ventana, cortarnos la risa, ver que ya no hay ganas, secarnos los daños, bailar lento sin decirnos nada, olvidar la calma, volver a empezar .

Quiero todas las comas y los puntos, menos ese terrible que marca el final.”