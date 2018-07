Aislinn Derbez planea cambiar look tras las críticas de su cabello

Dejando a un lado el miedo nos damos cuenta que el caos es una de las más grandes oportunidades para mostrar nuestras más grandes virtudes (o debilidades). Hoy más que nunca hay que sacar la fuerza y confianza en la vida… y el respeto hacia cada persona que nos topemos. No alimentar el miedo es una decisión que nos llevará hacia la claridad. Hoy siento un gran compromiso hacia la vida de serle fiel a mi corazón, sin miedo. 💙💙💙 When we leave fear aside we realize that chaos is one of the greatest opportunities we get to show our greatest virtues (or weaknesses). Today more than ever we must draw strength and confidence in life… and respect for each person we meet. Not feeding fear is a decision that will lead us to clarity. Today I feel a great commitment to life of being faithful to my heart, without fear.

