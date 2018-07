Este es el recuerdo de Selena Gómez que Justin Bieber jamás podrá borrar

Al parecer, Justin Bieber encontró el amor de su vida en Haley Baldwin, pero antes de comprometerse con la modelo, salió por varios años con Selena Gómez y aún conserva un elemento muy recordatorio de esa relación: un tatuaje de Selena en el brazo derecho.

El tatuaje en cuestión es del rostro de Selena, y está ubicado en el antebrazo de Justin, a escasos centímetros del lugar donde estará su anillo de bodas.

En fotos recientes del intérprete de 'Sorry' se puede observar claramente el tatuaje, el cual conserva intacto hasta el día de hoy.

Personas en las redes sociales han notado y recordado la presencia del tatuaje y se preguntan si Justin lo eliminará o quizás lo cubrirá con algún otro diseño.

Justin Bieber se comprometió con la modelo Haley Baldwin el pasado fin de semana, sorprendiendo a propios y extraños, ya que ambos tenían poco tiempo de relación y se pensaba que el cantante retomaría su amorío con Selena Gómez, con quien había sido casi inseparable desde hace varios años.

Selena, por su parte, no ha emitido declaraciones acerca del compromiso de su ex, pero si se ha dejado ver de muy buen humor, incluso fue fotografiada con un radical cambio de look.

