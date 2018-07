¡Entre príncipes! Así llega Meghan Markle al desfile de la Armada Británica

La mañana de éste martes 10 de julio, se celebró el primer centenario de las Fuerzas Armadas Aéreas del Reino Unido y como era de esperarse, los miembros de la familia real asistieron para rendir tributo solemne a sus soldados. Al evento asistieron nuestras parejas favoritas, los duques de Cambridges, Kate Middleton y el prínicpe William, así como los duques de Sussex, la actriz Meghan Markle y el príncipe Harry.

#MeghanMarkle went full on classic Duchess this morning for the #RAF100 event in @Dior and @Cartier . 😍 pic.twitter.com/gbXNFjEDlY

Meghan, quien llegó acompañada por su cuñado y esposo lucía impecable, un vestido negro de Dior con joyas Cartier y un tocado magnífico, le dieron el toque perfecto para una vez más robarse la atención de todos los medios con sus acertadas elecciones de moda, que ya la ubican como un naciente icono de moda y referencia para toda una nueva generación que ve en ella un modelo a seguir en aspectos como la etiqueta y el comportamiento social.

Meghan Markle STUNS in little black dress as she joins royal family https://t.co/EClaVCsbSy via @Femail

No cabe duda que Meghan ha llegado para revolucionar a la familia real. Su belleza y estilo ya son temas de conversación y todos la ubican como la nueva musa, su selección de tocados está determinando una nueva tendencia que apenas nace pero que podría traerlos de vuelta. Sin duda el little black dress regresó para quedarse.

Let’s all just say what we’re thinking: #MeghanMarkle‘s Dior LBD fits better than her wedding dress. Same neckline and all. There. I said it. pic.twitter.com/VfA3FjcvoB

— vinniecocoa (@vinniecocoa) July 10, 2018