¿El príncipe George sufre de maltrato? Una de sus primas sería la culpable

El pequeño príncipe George, hijo del príncipe Guillermo y Kate Middleton siempre logra captar la atención de la prensa y el público por su ternura, pero esta vez es protagonista de lo que pudiera ser una delicada situación dentro de la familia real.

Aunque se trata de niños, quienes a veces pueden hacerse bromas entre ellos y hasta llevarse un poco mal, la imagen del pequeñito siendo molestado por nada más y nada menos que una de sus primas, Savannah Phillips, hija de Autumn y Peter Phillips, nieto mayor de la Reina Isabel.

Al parecer la niña y su pequeño príncipe no se llevan bien y ha quedado demostrado en fotos y video que Savannah le hace bromas muy pesadas a George quien es incluso menor que la niña.

Es normal que a su edad sean juguetones, pero lo preocupante del asunto es que ya son varias las oportunidades en que George ha terminado llorando y refugiándose en los brazos de sus padres.

Cousin Savannah strikes again. This time pushing George down a hill at the #MaseratiPolo😢 pic.twitter.com/EoRcgQ2QFA

— Omid Scobie (@scobie) June 13, 2018