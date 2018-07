Khloe Kardashian arremete contra una mujer que dijo que su bebé no era bonita

"Qué adulto que se respete haría un comentario sobre la apariencia de un niño? Qué tipo de ser humano asqueroso eres? Es patético lo miserable que eres en tu vida" Fueron las palabras con las que Khloe Kardashian respondió a una atrevida internauta que se atrevió a utilizar Twitter para decir que la hija de la empresaria no era "bonita en absoluto".

Aunque todos los que utilizan las redes sociales saben que recibir este tipo de mensajes puede llegar a ser inevitable, Khloe reaccionó de esta manera por tratarse de su bebé, por lo visto aunque goza de gran fama esto no evita que alguien quiera dañarle el día con este tipo de comentarios.

La empresaria y protagonista del reality Keeping up with the Kardashians, sacó su mejor material de madre para defender como una leona a la pequeña True, su hija con el jugador de basquetbol de la NBA Tristan Thompson.

She’s a loser for that. No respect for people like that. People are entitled to their own opinions and feelings but why on earth would you tweet that and if you must why would you tag me?

— Khloé (@khloekardashian) July 7, 2018