El escándalo que desató Scarlett Johansson por aceptar el papel de un transexual

Una vez más Scarlett Johansson fue noticia, pero esta vez no por su deslumbrante belleza.

Y es que tras revelarse su rol protagónico en la cinta "Rub & Tug", las críticas en rechazo no se hicieron esperar.

El film basado en hechos de la vida real, gira en torno a Dante "Tex" Gill, un hombre gágster, y trans, nacido como Jean Marie Gill.

La película tiene lugar en la década de los 80´, cuando Dante "Tex" Gill dirigía una red de centros de masajes en Pittsburg, Estados Unidos.

Johansson, además de encarnar el papel principal, también hará parte de la producción de la película.

Polémica en las redes

Las respuesta de la comunidad transgénero y de los fanáticos de Johansson, en relación al protagónico en Rub & Thug encendieron las redes sociales.

Consideran que el papel debería ser interpretado por un verdadero transexual y no por una mujer.

Entre las reacciones más ácidas, destaca la de la actriz Trace Lysette, de la serie Transparent, quien desde su cuenta en Twitter expresó :

'¿Ustedes pueden seguir interpretándonos, pero nosotros no podemos interpretarlos a todos? Hollywood está demasiado jodido…

…No estaría molesta si tuviera las mismas posibilidades que Jennifer Lawrence y Scarlett para roles, pero sabemos que ese no es el caso' .

Además, Lisette añadió: 'Y no sólo nos interpretan y roban nuestras historias y nuestras oportunidades, sino que se dan palmadas en la espalda con trofeos y galardones por imitar lo que hemos vivido'.

Oh word?? So you can continue to play us but we can’t play y’all? Hollywood is so fucked… I wouldn’t be as upset if I was getting in the same rooms as Jennifer Lawrence and Scarlett for cis roles, but we know that’s not the case. A mess. https://t.co/s8gBlBI1Sw — Trace Lysette (@tracelysette) July 4, 2018

And not only do you play us and steal our narrative and our opportunity but you pat yourselves on the back with trophies and accolades for mimicking what we have lived… so twisted. I’m so done… — Trace Lysette (@tracelysette) July 4, 2018

A su vez, Jamie Clayton, de la popular serie original de Netflix, Sense8, aseveró que 'los actores que son trans nunca llegan a audiciones para otra cosa que no sean papeles de personajes trans. Ese es el verdadero problema' .

Actors who are trans never even get to audition FOR ANYTHING OTHER THAN ROLES OF TRANS CHARACTERS. THATS THE REAL ISSUE. WE CANT EVEN GET IN THE ROOM. Cast actors WHO ARE TRANS as NON TRANS CHARACTERS. I DARE YOU #RupertSanders @NewRegency #ScarlettJohansson https://t.co/RkrW8MeGcG — Jamie Clayton (@MsJamieClayton) July 4, 2018

Entretanto, la dirección del film estará a cargo de Rupert Sanders, quien en 2017 también optó por la misma actriz para protagonizar "Vigilantes del Futuro".

Con esta cinta basada en mangas de ciencia fición, también le llovieron los cuestionamientos a Scarlett, por tratarse de una actriz americana y no una asiática, como sugería la cinta.