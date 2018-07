Entre Duques y duquesas: William, Kate, Harry y Meghan llegan juntos al Centenario de la Fuerza Armada Británica

La mañana de éste martes 10 de julio se celebró el Centenario de las Fuerzas Aéreas Británicas, una parte fundamental de las Fuerzas Armadas Inglesas y que no podía dejar de ser un evento donde la corona estuviera involucrada, un espectáculo de acrobacias que incluyó a las dos parejas del momento, los Duques de Cambridges: Kate Middleton y el Príncipe William con los Duques de Sussex; Meghan Markle y el Príncipe Harry.

Las parejas de duques y duquesas hicieron su entrada triunfal al mismo tiempo, despertando una ola de flashes de medios, paparazzis y el público en general que ahora está fascinado por tener a los dos hijos de la eterna Princesa de Corazones: Diana Spencer, con sus respectivas esposas. Ellas con increíbles vestidos, Kate en Alexander McQueen y Meghan en Dior, mientras que ellos más guapos que nunca con sus uniformes militares.

Los hermanos y sus parejas además volvieron a aparecer en el balcón del Palacio y compartieron de nuevo con la Reina Isabel II, la gran ausente del bautizo del Príncipe Louis, pero que para éste evento si estuvo como primera anfitriona de una grandioso despliegue técnico para celebrar los 100 años de la emblemática brigada de aviones que han evolucionado en el tiempo.

